Wartsila: sindacati, fondamentale attivare tavolo al Mise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 9 nov - Nessun accordo tra il coordinamento nazionale di Fim, Fiom, Uilm e i rappresentanti del gruppo finlandese Wartsila in merito al destino del sito di bagno della Rosandra a Trieste. Uno stallo per il quale i sindacati ribadiscono la necessita' di un intervento del ministero dello Sviluppo Economico.

L'azienda infatti conferma la revoca del contratto infragruppo per la produzione di motori con effetto per Trieste dal 1 gennaio 2023 inviata il 30 giugno 2022, i sindacati ribadiscono la loro contrarieta' a questo piano.

"Il Coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm - si legge nelle righe conclusive di un comunicato stampa diffuso oggi dai rappresentanti dei lavoratori - ritiene indispensabile attivare il tavolo ministeriale, come da richiesta di incontro del 2 novembre scorso inviata al Ministro Urso, anche per avere conoscenza delle azioni che il Ministero intende produrre a sostegno della produzione di motori marini e terresti nel sito di Bagnoli, considerato che, unanimemente alle posizioni sostenute dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dai parlamentari neo eletti nei collegi triestini e dalle forze politiche, si ritiene strategica questa produzione per la filiera della cantieristica e il sistema manifatturiero italiano".

