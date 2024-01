Wartsila: Rizzetto (FdI), proroga solidarieta' passo avanti reidustrializzazione

'Offriremo le possibilita' necessarie per non perdere posti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - 'L'accordo sulla vertenza Wartsila raggiunto al Mimit con i vertici dell'azienda finlandese, le sigle sindacali e la Regione Friuli-Venezia Giulia e' un positivo passo in avanti verso la reindustrializzazione del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra (Trieste) e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).

"Ringrazio il ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto - aggiunge - per l'impegno e l'attenzione di questi mesi e la determinazione nel voler arrivare ad una soluzione concreta per questa crisi. La proroga di sei mesi del contratto di solidarieta' consente di poter riprendere il tavolo per l'accordo di programma fondamentale per dare un assetto di prospettiva al sito, che reputo strategico non solo per il Friuli Venezia Giulia ma anche per tutto il Paese". E, conclude, "stiamo inoltre lavorando per offrire tutte le possibilita' necessarie al fine di non perdere nessun posto di lavoro'.

