Wartsila: Rizzetto (FdI), gravissima decisione azienda no a contratti solidarieta'

'Governo e maggioranza non lasceranno soli lavoratori' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - 'Gravissima la decisione di Wartsila di non firmare l'accordo sui contratti di solidarieta' per 300 lavoratori, a cui va tutta la mia solidarieta' e vicinanza. In questi mesi il Mimit, la Regione Friuli Venezia-Giulia, i vari enti istituzionali hanno lavorato in modo proficuo per trovare una soluzione, attraverso un piano di reindustrializzazione credibile, per la filiale di Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI).

"La posizione assunta dell'azienda nell'incontro che si e' tenuto ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy e' - aggiunge - davvero assurda. Questo Governo e questa maggioranza non lasceranno soli i lavoratori Wartsila, azienda fondamentale per il territorio regionale e per tutta la filiera nazionale'.

