Wartsila: Mimit, siglato accordo con istituzioni, azienda e sindacati

Riprende tavolo per accordo di programma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario con delega alle crisi d'impresa Fausta Bergamotto, Wartsila, la Regione Friuli-Venezia Giulia, Confindustria e i sindacati hanno firmato un accordo sulla crisi industriale di Bagnoli della Rosandra (Trieste). Come indicato dal Mimit, sono stati da tutti ritenuti fattori qualificanti dell'accordo la proroga del contratto di solidarieta' al 30 giugno 2024, come sempre richiesto dal sottosegretario Bergamotto, e la possibilita' per Wartsila di iniziare il trasferimento di asset e macchinari previo accordo con i sindacati e con i soggetti reindustrializzatori. Adesso puo' riprendere il tavolo per l'accordo di programma, gia' fissato per lunedi' 22 gennaio, fondamentale per dare un assetto di prospettiva all'area interessata dalla chiusura delle attivita' produttive di Wartsila.

