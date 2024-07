Wartsila: Fedriga, Governo impegnato su riconoscimento Ue zone franche Trieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 29 lug - "L'Accordo di programma di oggi segna un punto fondamentale per la nostra Regione: per la prima volta viene sottoscritto l'impegno del Governo ad avviare un'interlocuzione con la Commissione europea volta all'attuazione dell'allegato VIII del trattato del Trattato di pace siglato nel 1947, per intervenire sul regime fiscale agevolato comparabile con gli altri porti franchi o zone franche dell'Ue". Lo evidenzia il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga prima della riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la firma dell'Accordo di programma per la reindustrializzazione del sito produttivo di Bagnoli della Rosandra da parte del Gruppo Msc.

"In questo documento trovano spazio le piu' volte espresse richieste del territorio triestino e della Regione - ha evidenziato Fedriga -, e l'impegno puntuale del Governo per aprire ufficialmente l'interlocuzione con l'Unione europea sul regime di extraterritorialita' doganale dei punti franchi del porto di Trieste. Si tratta di una grande occasione di sviluppo per il nostro territorio che, forse per la prima volta negli ultimi settant'anni, apre concretamente le porte a quest'ipotesi".

