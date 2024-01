Wartsila: assessore Liguria, mancato accordo preoccupa anche sito genovese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - "La notizia del mancato accordo al tavolo ministeriale sulla vertenza Wartsila, oltre all'occupazione triestina, non puo' che preoccupare anche quella delle altre sedi italiane, compresa quella genovese che puo' contare sulla professionalita' di 125 lavoratori". E' il commento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana. "Il sito genovese - aggiunge in una nota - ad oggi non e' interessato dai cambiamenti previsti dalla multinazionale finlandese in Italia, non occupandosi di produzione, pero' temiamo che questo strappo possa portare a un progressivo disimpegno su tutto il territorio nazionale.

Per questo, riteniamo sia quanto mai necessario lavorare congiuntamente, Regioni e Governo, a un progetto che mantenga la vocazione industriale e gli attuali livelli occupazionali sull'intero territorio nazionale".

Bla-com

(RADIOCOR) 10-01-24 19:03:08 (0597) 5 NNNN