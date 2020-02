Wall Street: vola a Wall Street (+13%) dopo target price stellare a 7.000$

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 03 feb - Il rally di Tesla su Wall Street non sembra doversi arrestare e oggi l'azione ha oltrepassato quota 700 dollari per la prima volta. A dare nuova forza al rally iniziato nell'ultimo trimestre del 2019, ci hanno pensato gli analisti di ARK che hanno detto di aspettarsi che l'azione tocchi niente meno che quota 7.000 dollari nel 2024. Ma non solo. Per ARK - che prende in considerazione margini lordi ed efficienza nell'allocamento del capitale e da' per scontato il passaggio definitivo alla guida autonoma - il titolo potrebbe toccare 15.000 dollari nel caso piu' ottimista. Su Wall Street, il titolo guadagna il 13,37% a 738,31 dollari.

