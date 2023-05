Walesa: "comunismo ha fallito ma capitalismo vince con dei trucchi"

tracciare nuova strada per correggere storture sistema (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - Dopo il dualismo comunismo-capitalismo che ha contraddistinto una parte del XX secolo, oggi e' il momento di tracciare una nuova strada del capitalismo che deve correggere le sue storture. E' il messaggio arrivato da Lech Walesa, premio Nobel per la Pace 1983, durante l'incontro 'Solidarieta' e valori nel XXI secolo' nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. 'Il comunismo sulla carta e' migliore, e per questo tanti giovani si fanno affascinare da questo ma devo stare attenti. Il comunismo in ogni tentativo fatto ha fallito, quindi eliminate il comunismo', ha detto Walesa, aggiungendo che il capitalismo, il sistema che e' risultato vincente ha comunque delle criticita': 'Vince con dei trucchi, e' stato descritto come una corsa di topi'. Per questo, ha continuato Walesa 'il nuovo capitalismo dovrebbe lasciare il mercato libero e correggere tutto il resto', spiegando che 'tutti devono vivere, anche chi e' disoccupato'. In questo quadro, per Walesa la soluzione si rintraccia nell'allargare la visione: 'Se capiamo che il nostro interesse e' continentale o addirittura globale la nostra visione cambia', e bisogna partire da dare una risposta a tre domande: 'Quale fondamento deve essere il collante tra noi in Europa? Quale sistema economico? Come affrontare il populismo?'. E in questo quadro serve chiarezza anche da parte dei partiti, perche' oggi abbiamo 'partiti di sinistra che hanno programmi di destra e viceversa. Chi se la cava sempre sono i partiti di ispirazione cristiana ma dentro questi partiti non c'e' neanche un cristiano', ha concluso Walesa.

