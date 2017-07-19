Vontobel: prospettive rialziste per euro e franco, resta nodo crescita USA - PAROLA AL MERCATO

di Gianni Piazzoli * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Le prospettive cicliche per l'euro sono state indebolite dai dazi e dalla forza persistente degli Stati Uniti, ma i trend di mercato indicano che lo scenario di un rialzo a lungo termine rispetto al dollaro resta valido, con il rischio principale rappresentato da un'economia statunitense piu' forte del previsto.

Il rally del dollaro dello scorso anno e' stato alimentato dalla forte crescita degli Stati Uniti e dai ripetuti aumenti del prodotto interno lordo (PIL). Ma lo slancio e' svanito nel 2025. L'indice del dollaro statunitense e' sceso di circa l'11% nella prima meta' dell'anno, segnando la fine di una corsa al rialzo strutturale iniziata nel 2010 e che ha portato a un guadagno cumulativo di circa il 40% alla fine del 2024. Nel 1985, il crollo del dollaro e' avvenuto a seguito agli Accordi del Plaza, quando le principali economie si sono coordinate per indebolire la valuta statunitense dopo una fase di rafforzamento eccessivo.

Al 21 agosto, il dollaro statunitense aveva recuperato parte delle perdite subite quest'anno, anche se l'entita' del calo invita a un confronto con l'inversione di tendenza del 1985 legata agli Accordi del Plaza.

I dazi statunitensi del 15% imposti all'UE, insieme a un euro piu' forte, rendono piu' vulnerabili gli esportatori dell'Eurozona. A nostro avviso, il rischio maggiore non e' un ulteriore indebolimento dell'Europa, ma una ripresa degli Stati Uniti. Il consenso sulla crescita degli Stati Uniti e' sceso dal 2,3% all'1,5% per il 2025 e dal 2% all'1,7% per il 2026.

Le proiezioni per l'eurozona sono rimaste vicine all'1%, con la possibilita' di qualche revisione al rialzo. Infatti, il recente aggiornamento della BCE indica una crescita pari al +1.2% per il PIL 2025 prospettando, rispetto al quadro reso lo scorso giugno, una miglior tenuta dei consumi, maggiori investimenti e un minor rallentamento del commercio internazionale. Inoltre, va segnalata la revisione, seppur marginale, al rialzo delle prospettive d'inflazione dell'Eurozona pari a +2.1% nel 2025 e +1.7% nel 2026 secondo la BCE. L'insieme di questi elementi porta alla considerazione che l'attuale livello al 2% sui tassi sui depositi possa essere il punto di arrivo dei tassi BCE. Dal canto suo, la FED dovrebbe iniziare il nuovo ciclo di taglio dei tassi sui Fed Funds mercoledi'. Dopo l'apertura del presidente Powell al taglio dei tassi, il fattore decisivo resta rappresentato dai dati USA, in particolare quelli del mercato del lavoro, sempre piu' deboli. Il rialzo dell'inflazione americana del mese di settembre a +2.9% ha rispettato invece le attese, con un impatto dei dazi giudicato una-tantum che sara' ancora piu' visibile nei trimestri a venire prima di rientrare nella seconda parte del 2026. Resta invariato il nostro approccio di lungo termine: strutturalmente rialzista sull'Euro, con la crescita degli Stati Uniti piu' forte del previsto come principale rischio.

L'evoluzione politica francese resta sempre un'incognita.

Tuttavia, dal punto di vista dei mercati, vediamo le difficolta' transalpine piu' che compensate dalle aspettative dello stimolo fiscale tedesco.

* CIO di Vontobel Wealth Management SIM.

