Volotea: prevede assunzioni di 200 persone in Sardegna questo inverno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Dopo essersi aggiudicata la gestione della continuita' territoriale in Sardegna, Volotea prevede di assumere 200 persone questo inverno fra piloti e cabin crew da impiegare presso le sue 3 basi sarde. Le selezioni - spiega la low cost spagnola in un comunicato - sono dedicate non solo alle figure professionali che sono gia' in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell'aviazione. Volotea conferma di essere fortemente impegnata a supporto del territorio sardo dove sono presenti 3 delle sue 8 basi in Italia. A quelle di Cagliari e Olbia si e' recentemente aggiunta anche la base di Alghero.

Cop-Com

(RADIOCOR) 19-10-21 14:07:56 (0354) 5 NNNN