Volotea: a Venezia 460mila passeggeri in 2023, stima +17% di capacita' in 2024

La compagnia confida in un ripensamento su tassa di imbarco (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie citta' europee, chiude positivamente un altro anno presso la sua storica base operativa di Venezia, la prima aperta in Europa.

Con 25 rotte servite lo scorso anno - di cui 10 in esclusiva - il vettore si prepara a prendere il volo dal Marco Polo anche in questo 2024 e punta a consolidare la sua presenza sul territorio. Nel 2023 la compagnia ha operato presso lo scalo veneto piu' di 3.000 voli e trasportato quasi 460 mila passeggeri. Con un'offerta di oltre 500 mila posti in vendita, 25 rotte e un load factor del 91%, Volotea registra un'ottima performance a Venezia. 'Venezia ricopre da sempre un ruolo importante nelle nostre attivita'. E' proprio da qui che abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2012 e da subito ci siamo sentiti legati alla citta' e al suo territorio, ricco di bellezze artistiche e culturali, che abbiamo contribuito a far scoprire a molti turisti stranieri e, in parte, anche a restaurare - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Chiudiamo un 2023 ricco di conferme e siamo pronti a consolidare anche in questo 2024 la nostra presenza presso il Marco Polo, dove abbiamo previsto una crescita del 17%, confidando che ci possa essere un ripensamento in merito all'applicazione della nuova addizionale comunale per lo sviluppo sia del territorio sia dello scalo'.

