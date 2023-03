Volkswagen: Avvocato Ue, no sanzioni Dieselgate in Italia senza procedimenti coordinati con Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 mar - Secondo l'Avvocato generale Ue Campos Sanchez-Bordona, la Volkswagen non puo essere sanzionata in Italia per il 'Dieselgate' dopo esserlo stata in Germania, qualora non vi sia stato un coordinamento sufficiente dei procedimenti sanzionatori dei due Stati. Inoltre, la sanzione inflitta dalle autorita italiane potrebbe avere natura penale e, nell'ipotesi in cui venga accertato che i fatti sono identici a quelli gia giudicati in Germania, violerebbe il diritto a non essere punito due volte per lo stesso reato. Il caso ha origine nella decisione dell'Autorita' antitrust italiana nel 2016 di infliggere alla Volkswagen e alla sua societa figlia italiana una sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro, ritenendo che la vendita di veicoli dotati dei dispositivi che alteravano la rilevazione delle emissioni inquinanti, e la pubblicita ingannevole relativa, che sottolineava la loro conformita alla normativa ambientale, costituivano pratiche commerciali scorrette. La Volkswagen ha proposto impugnazione dinanzi ai giudici italiani avverso tale sanzione, che era la piu elevata per una violazione di questo tipo.

