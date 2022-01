Vodafone: studio 'The Connected consumer', al 2030 125 miliardi di dispositivi connessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Connettivita' e tecnologia intelligente trasformeranno radicalmente il nostro modo di vivere entro il prossimo decennio. E' quanto rileva The Connected Consumer 2030, il nuovo report pubblicato da Vodafone che esplora le tendenze chiave che determineranno il futuro della connettivita' e che avranno un impatto sul cambiamento climatico, sull'esaurimento delle risorse naturali e sull'invecchiamento della popolazione. Il report, pubblicato in collaborazione con The Future Laboratory, prevede un futuro in cui l'innovazione nella sanita' connessa, nelle smart cities, nella sostenibilita' e un uso etico delle nuove tecnologie aiuteranno a risolvere sfide epocali e a migliorare la vita di tutti i giorni. Ci saranno device intelligenti per rilevare e prevenire le malattie dopo che la crisi sanitaria globale del 2020 ha messo in difficolta' i servizi sanitari essenziali nel 90% dei Paesi al mondo. Secondo l'indagine, ad esempio, gli specchi del bagno di casa potrebbero essere dotati di sensori in grado di controllare la circolazione sanguigna e di rilevare eventuali anomalie nel colorito, o potrebbero esserci altoparlanti intelligenti che, ascoltando il rumore di tosse e starnuti, siano in grado di richiedere una prescrizione medica. Nel 2030, inoltre, saremo in grado di controllare i nostri wearable col pensiero. Al di fuori della sfera domestica, il report ipotizza che i dispositivi indossabili supereranno la tecnologia dei comandi vocali e saranno in grado di interagire direttamente con il pensiero dell'utente. Si prevede che nel 2030 ci saranno 125 miliardi di dispositivi connessi a livello globale e che gia' nel 2025 una persona vi interagira' mediamente 4800 volte al giorno, circa un'interazione ogni 18 secondi. Appare, dunque, evidente, gia' da questi esempi, che le soluzioni intelligenti che si integrano facilmente nella vita delle persone saranno una presenza chiave del prossimo decennio.

Com-Sim

