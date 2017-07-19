Vittoria Ass: con Federazione rugby e Lilt per prevenzione malattie oncologiche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Nel corso delle prime tre edizioni, il Vittoria for Women Tour ha registrato 4.270 visite effettuate e 211 casi indirizzati verso ulteriori approfondimenti. Numeri che testimoniano l'efficacia di un progetto capace di portare la prevenzione al di fuori dei contesti tradizionali e di avvicinare sempre piu' donne alla cultura del controllo periodico.

Anche quest'anno, inoltre, Vittoria Assicurazioni conferma il proprio sostegno al movimento del rugby femminile, destinando un contributo dedicato per garantire la partecipazione di almeno tre squadre femminili in ciascuna delle cinque tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby che ospita il Tour. L'evento vedra', infine, il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle Agenzie Vittoria Assicurazioni di riferimento sul territorio. Le prossime tappe del Vittoria for Women Tour 2026: 04-05 luglio a Pescara, Stadio del Mare - Abruzzo; 11-12 luglio a San Felice Circeo, Bora Bora Beach Club - Lazio; 18-19 luglio ad Alpago, Beach Arena - Veneto; 25-26 luglio a San Benedetto del Tronto, Beach Arena - Marche.

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