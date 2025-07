Visibilia: giudice dichiara nullo il capo imputazione sulla srl -2

Rinvio a settembre, chiesta anche estromissione parte civile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Il collegio, presieduto dal giudice Giuseppe Cernuto, ha ritenuto troppo generico il capo di imputazione di Visibilia srl, imputata per la legge sulla responsabilita' amministrativa degli enti.

'Ad oggi - afferma l'avvocato Morgese - non viene esplicitata quale sarebbe la colpa in organizzazione della societa' Visibilia', dato che 'la giurisprudenza ritiene che l'omessa adozione' di modelli di gestione e controllo 'non sia sufficiente. Quindi devono dirci cosa non e' stato fatto all'interno della societa''. Il processo e' stato rinviato a settembre anche per decidere sulla richiesta delle difese di estromettere le parti civili, ovvero, i piccoli soci di Visibilia, guidati da Giuseppe Zeno. Richiesta avanzata dai legali degli ex sindaci di Visibilia, condivisa anche dagli avvocati Nicolo' Pelanda e Salvatore Pino che assistono la ministra.

Il giudice Cernuto ha spiegato che tale questione "non e' di poco conto" e si e' riservato di sciogliere la riserva nella prossima udienza del 16 settembre. Ma il pm Luzi ha chiesto che, una volta risolta la questione delle parti civili, possa "iniziare la fase del dibattimento".

