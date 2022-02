Visco: Patuelli, discorso costruttivo, giusta attenzione su prudenza cedole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - In relazione al discorso del governatore Ignazio Visco 'ho molto apprezzato il taglio positivo e costruttivo, le tante valutazioni positive sul lavoro fatto e sui risultati conseguiti e, ovviamente, la lungimirante sottolineatura di tutti i fattori critici che ci sono, dalla crisi energetica alla fine dei provvedimenti di finanza straordinaria, che devono essere seguiti da una ancora piu' attenta gestione industriale e finanziaria, sia del mondo produttivo che finanziario. Un quadro di carattere prospettivo che condivido fortemente'. Cosi' il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, a margine del congresso Assiom Forex in corso a Parma, ha commentato il discorso del governatore della Banca d'Italia, Ignazio visco. Quanto alla prudenza chiesta dal numero uno di Bankitalia sul fronte cedole, si tratta di 'una costante, non e' una novita'. Siamo tornati alle invocazioni alla responsabilita' e all'equilibrio antecedenti alla pandemia.

Sono stati abrogati da qualche mese i provvedimenti di non distribuzione, rimane il fatto che per la distribuzione dei dividendi bisogna essere sempre attenti, non solo alla redditivita' del momento, ma alla solidita' patrimoniale anche prospettica'.

