Visco: Gros-Pietro, ci fa fatto capire meglio lavoro istituzioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - 'Abbiamo capito almeno in parte come si vede il panorama da li'.

Abbiamo capito la differenza tra la torre americana e la torre europea'. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, intervenendo all'esecutivo dell'Abi a cui ha parlato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una delle ultime uscite pubbliche prima della fine del suo mandato, ringraziandolo del suo operato che ha permesso alle banche di capire meglio il modo di operare delle istituzioni. 'Una delle sottolineature che mi sembrano emergere e' l'importanza per l'Unione europea di avere una Banca centrale europea, bisogna far proseguire questa istituzione e procedere con l'unione monetaria e bancaria', ha aggiunto Gros-Pietro, facendo un riferimento alle mosse della Bce: 'Lo shock di offerta non si combatte con la politica monetaria o non solo con la politica monetaria'.

