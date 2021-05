Visco: Gay, trasformare strumenti ripartenza in ripresa solida

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - "Sicuramente la visione espressa dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco - di un rimbalzo della crescita che puo' superare il 4% - riflette i primi dati che stiamo analizzando anche noi" e mi sembra che "ci sia la chiara necessita' di un partenariato pubblico-privato per riuscire a cogliere le opportunita' offerte dal Pnrr e dalle riforme che promuove per trasformare gli strumenti di ripartenza offerti in strumenti per una ripresa solida". Lo ha dichiarato Marco Gay, amministratore delegato di Digital Magics e presidente di Confindustria Piemonte, commentando l'intervento di Visco.

