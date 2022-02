Visco: con ripresa che si consolida perseguire riequilibrio conti pubblici -2

'Nei prossimi anni servira' migliorare saldo primario' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parma, 12 feb - Visco aggiunge che "i rischi a cui ci espone la necessita' di collocare annualmente titoli per circa 400 miliardi restano elevati". Negli ultimi anni siamo stati aiutati dagli ingenti programmi di acquisto della Bce ma "nel prossimo decennio il differenziale tra onere medio del debito e crescita del Pil avra' effetti via via meno favorevoli sull'incidenza del debito, per l'inevitabile normalizzazione del tasso di crescita dell'economia e dei tassi di interesse a breve e a lungo termine. L'invecchiamento della popolazione tendera' inoltre a esercitare pressioni al rialzo sulla spesa primaria corrente. Per controbilanciare queste tendenze saranno necessari, da un lato, un aumento del potenziale di sviluppo e, dall'altro, un graduale e strutturale miglioramento del saldo primario; entrambi potranno contribuire a ridurre stabilmente il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e quelli degli altri principali paesi dell'area. Quanto maggiore sara' il ritmo di crescita dell'economia tanto minore sara' la correzione dei conti pubblici necessaria a favorire la progressiva riduzione del rapporto tra debito e prodotto.

