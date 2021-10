Visco: aumenti prezzi del gas enormi, governi agiscono per limitarli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 ott - I recenti aumenti dei prezzi del gas "sono enormi, i prezzi energetici sono in rialzo e ci sono molto lamentele a livello globale per questo i governi stanno agendo per limitarli". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel corso di un dibattito sulla transizione verde organizzato dalla Bank of England e dalla Banca d'Italia in vista della conferenza Cop26 sul clima di novembre a guida anglo-italiana. Visco aggiunge che "ovviamente abbiamo bisogno di una transizione ordinata ma abbiamo bisogno che ci sia una transizione e quindi i prezzi relativi devono cambiare ma su questo tema non e' facile avere il consenso di tutti". Il Governatore della Banca d'Italia, che ricopre l'insolito ruolo di moderatore di una tavola rotonda, aggiunge che avvicinandosi alla Cop 26 "appare chiaro che gli impegni dei governi per la riduzione delle emissioni e raggiungere gli obiettivi al 2050 non sono sufficienti". Tra i nodi da sciogliere il fatto che "i combustibili fossili sono ancora oggetto di forti sussidi e il carbon pricing attuale e' molto basso e forse addirittura negativo".

Ggz

(RADIOCOR) 20-10-21 18:05:43 (0679)ENE 5 NNNN