Visa: lancia piattaforma digitale per selezionare e acquistare con strumenti AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mag - L'unione di Intelligenza artificiale e commercio digitale trasformera' radicalmente il modo in cui i consumatori individuano e acquistano beni e servizi. Nel prossimo futuro, gli utenti infatti affideranno ai propri agenti AI il compito di cercarli, sceglierli, acquistarli e gestirli per loro conto. Perche' cio' accada, sara' necessario che questi agenti siano affidabili nei pagamenti non solo per gli utenti, ma anche per le banche e i venditori. E' quanto e' emerso in occasione dell'evento annuale Visa Global Product Drop, in cui il player globale nel settore dei pagamenti ha annunciato innovazioni abilitate dall'AI, che permettono ai consumatori di selezionare e acquistare grazie all'intelligenza artificiale e l'introduzione di nuove partnership strategiche, come quelle con Anthropic, Ibm, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung, Stripe.

La piattaforma Visa Intelligent Commerce infatti apre la rete di pagamenti Visa agli sviluppatori e agli ingegneri per l'AI Commerce, e quella di Flex Credential apre a nuovi prodotti e servizi acquistabili con diversi metodi di pagamento.

L'obiettivo e' fornire ai propri partner (piattaforme AI, aziende tecnologiche, banche, fintech, esercenti) un modo semplice per accedere alla rete Visa, mettendo in contatto compratori e venditori attraverso pagamenti digitali sicuri.

Negli ultimi 25 anni Visa ha elaborato oltre 3,3 trilioni di transazioni. Ora estendera' l'infrastruttura, gli standard e le capacita' del commercio fisico e digitale anche al commercio tramite AI. 'Con l'emergere di nuovi modi di pagare, e' fondamentale poter contare su una rete sempre attiva, sicura, scalabile e costantemente innovativa,' cosi' Ryan McInerney, Ceo di Visa.

