Virus Cina: Usa collaborano con Regeneron per sviluppo cura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 feb - Gli Stati Uniti hanno annunciato che collaboreranno con la casa farmaceutica Regeneron per sviluppare una cura contro il coronavirus proveniente dalla Cina. Lo ha detto il dipartimento alla Sanita' Usa in una nota. Il dipartimento alla Sanita' ha notato che Regeneron dovrebbe utilizzare la stessa tecnologia utilizzata per sviluppare un farmaco sperimentale per curare l'ebola nel 2017. Sono molteplici le soluzioni contro il virus in fase di studio. Per l'agenzia Afp, tre di queste sono in stato avanzato. Si tratta del farmaco anti-HIV (Kaletra); di una combinazione di farmaci utilizzata per curare la sindrome respiratoria mediorientale da coronavirus; e di un antivirale sviluppato da Gilead e testato in passato contro l'ebola. Su Wall Street, Regeneron guadagna il 4,27% a 355,68 dollari.

A24-Zap

