Virus Cina: Gentiloni, ulteriore elemento di incertezza su economia

Insieme a Brexit e a lungo periodo tassi e inflazione bassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 feb - Ancora e' presto per capire quale sara' l'impatto della diffusione del coronavirus in Cina ed eventualmente in altri Paesi, tuttavia e' chiaro che questa emergenza 'costituisce una incertezza per l'economia insieme alla Brexit e un andamento della crescita bassa, con tassi di inflazione e di interessi bassi troppo a lungo'. Lo ha detto il commissario all'economia Ue Paolo Gentiloni che giovedi' presentera' a Bruxelles le nuove stime macroeconomiche d'inverno (pil e inflazione di Eurozona, Ue e degli Stati membri).

