Virus Cina: 3 giorni di ferie in piu' per Capodanno, Li Keqiang in visita a Wuhan

Il bilancio provvisorio e' di 80 morti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - La Cina ha prolungato oggi di tre giorni le ferie per il Capodanno cinese nella speranza di ridurre il rischio di contagio per il virus che si sta diffondendo nel Paese. Il triste bilancio per l'epidemia e', al momento, di 80 morti. Intanto le sfilate in occasione del Capodanno cinese sono state cancellate in Francia, Parigi e Bordeaux, dove tre casi di contaminazione sono stati confermati, mentre diversi Paesi stanno cercando di evacuare i loro cittadini dalla regione a rischio

Il primo ministro Li Keqiang e' arrivato nella zona proibita a Wuhan, dove si e' propagato il nuovo virus, in camice blu e mascherina protettiva, quattro giorni dopo che gli 11 milioni di abitanti della citta' sono stati messi in quarantena. E' il primo alto funzionario del regime comunista ad andare nella zona a rischio da quando a dicembre e' iniziata l'epidemia.

