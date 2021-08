Vino: vendemmia in ritardo per il Prosecco, quantitativi inferiori ai massimali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 17 ago - La vendemmia 2021 si annuncia in ritardo in tutte le zone vitivinicole del Veneto, compresa la vasta area del Prosecco Doc, che interessa cinque province venete (in pratica tutte con esclusione di Verona e Rovigo) e l'intero Friuli-Venezia Giulia.

'Le uve dell'area Prosecco Doc sia veneta che friulana - sottolinea Andrea Battistella del consorzio di tutela Prosecco Doc - in questo momento sono in piena fase di invaiatura (gli acini cominciano a maturare e a prendere colore); per le varieta' destinate al taglio, come Pinot e Chardonnay, l'invaiatura e' in uno stadio avanzato'.

Lo stato sanitario delle uve nel grande comprensorio del Prosecco Doc e' assolutamente soddisfacente anche se, come rilevano i tecnici del consorzio di tutela, quest'anno si sono ripresentate (come nel 2020) alcune criticita' quali il mal dell'esca e la flavescenza dorata.

'Sotto il profilo quantitativo - conclude Battistella - si stimano per quest'anno rese inferiori rispetto ai massimali indicati dal disciplinare. Ed e' proprio per questo motivo che, sentiti gli uffici preposti di Regione Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia e le Organizzazioni di categoria, saranno attivate le misure idonee (attingimento temporaneo e stoccaggio) per far fronte alla carenza di uva per Prosecco DOC e di conseguenza soddisfare nei prossimi mesi la richiesta dei mercati'.

