Vino: Teha, Italia prima per produzione a 44 mln ettolitri, export per 8,1 mld

Dati della prima edizione della Community Visione Vino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - L'Italia e' il primo produttore di vino a livello internazionale con circa 44 milioni di ettolitri prodotti e il primo esportatore con 22 milioni di ettolitri a volume, per un valore di 8,1 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'anteprima dei dati della prima edizione della Community Visione Vino di Teha - The European House Ambrosetti. 'Si tratta di un valore che cresce, che si rafforza di anno in anno ed e' ambasciatore del Made in Italy, della cultura italiana', ha specificato Benedetta Brioschi, responsabile Food&Retail&Sustainability di The European House Ambrosetti, durante la conferenza di presentazione della Community Visione Vino. I dati vedono l'Italia tra i Paesi piu' rilevanti anche per quanto riguarda i consumi, inoltre, il vino e' il primo prodotto di tutta la filiera agroalimentare italiana che viene esportato all'estero. La filiera certificata del vino e' la prima per fatturato in Italia e pesa per oltre il 50% del totale agroalimentare certificato. In questo contesto, la Lombardia nel panorama nazionale ha un ruolo fondamentale: e' settima con un valore economico della produzione di vino Dop e Igp pari a 460 milioni.

(RADIOCOR) 20-01-26 12:35:59 (0348)FOOD 5 NNNN