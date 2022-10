Vino: Sciotti, per Fantini anno difficile ma confermato trend di crescita

Cosi' il presidente dell'azienda abruzzese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ott - 'Un anno difficile, in cui abbiamo dovuto affrontare incrementi generalizzati dei prezzi delle materie prime, al netto dell'uva, di circa il 20%. Al di la' dell'energia, che e' triplicata, il vetro in un anno e' aumentato di quasi il 50%, per non parlare del sughero, del cartone o dei pallet. In ogni caso il finale di quest'anno conferma il trend di crescita strutturale, ma se l'ondata inflazionistica non frena sara' comunque un problema'. Cosi' Valentino Sciotti, presidente e fondatore di Fantini, in un colloquio con Radiocor, riassume il 2022 dell'azienda vinicola abruzzese, caratterizzata da un modello di business peculiare: pochi terreni di proprieta' e una federazione di cantine del Centro-Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana), con la gestione delle vigne affidata ai singoli agricoltori, remunerati poi in base alla qualita' dell'uva. Uno schema che, fino ad oggi, ha funzionato se si pensa che la societa' e' passata piu' volte di mano - con valutazioni crescenti - tra vari fondi di private equity: dalla 21 Investimenti di Alessandro Benetton a Nb Renaissance, per essere infine rilevata quasi tre anni fa dal fondo Platinum per una valorizzazione di circa 170 milioni.

I rincari delle materie prime, osserva Sciotti, sono stati perlopiu' 'assorbiti' dall'azienda lavorando sulle efficienze, visto che aveva gia' ritoccato il listino prezzi a gennaio. 'Nel secondo semestre sta andando meglio, il prodotto si e' riposizionato", conclude il presidente.

