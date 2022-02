Vino: per Fantini nel 2021 fatturato di 91 mln (+12%), fiducia su 2022

Il fondatore e Ceo Sciotti: "Ora nuovi prodotti" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - Fantini, leader tra le aziende vinicole esportatrici del Sud Italia con oltre 28 milioni di bottiglie, chiude il 2021 con un incremento del fatturato dell'11,7% sul 2020 a quasi 91 milioni di euro, dato superiore anche ai quasi 80 milioni del 2019, cioe' del pre Covid. Valentino Sciotti, fondatore e ceo di Fantini (due anni fa passata al fondo Usa Platinum Equity) e' fiducioso per un 2022 con un ulteriore segno positivo (la previsione a bilancio e' di 96,35 milioni di fatturato, con una crescita invece piu' sottile dell'imbottigliato a causa del calo di produzione delle uve) anche grazie a nuovi prodotti che Fantini si prepara a lanciare sul mercato 'e nei quali crediamo tantissimo'.

Tra questi - sottolinea una nota - ci sara' "Three Dreamers", un nuovissimo rosso da uve Montepulciano d'Abruzzo biologiche appassite, "in pratica abbiamo mutuato la tecnica produttiva dell'Amarone", spiega Sciotti. "Il 2021 e' stato un anno difficile ma che alla fine e' per noi andato molto bene, dobbiamo essere davvero soddisfatti. - aggiunge - Ora non nascondo una ragionevole preoccupazione per l'aumento spropositato e generalizzato dei costi dei materiali secchi e dell'energia, e per il calo produttivo che le uve hanno registrato nel 2021, con l'effetto moltiplicatore sui prezzi stessi. La pandemia poi ancora morde e genera limitazioni che non ci consentono di operare come vorremmo per la promozione sui mercati esteri. Eppure credo di poter essere ottimista: ci sono tutti i presupposti perche' Fantini continui la propria crescita".

