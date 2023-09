Vino: Nomisma, dopo vent'anni di crescita dell'export segnali di frenata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - 'Protagoniste dell'export vitivinicolo italiano - ha commentato Emanuele Di Faustino di Nomisma nel corso dell'incontro organizzato da Agronetwork di Confagricoltura - sono le regioni centro-settentrionali del Paese (Il Veneto vale il 32%, Toscana e Piemonte il 16% del totale), ma negli ultimi anni anche il sud Italia ha aumentato il proprio grado di internazionalizzazione con le ottime performance all'estero di Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia'.

Il complicato scenario macroeconomico internazionale ha registrato per il primo semestre 2023 una frenata per il mercato del vino. Se infatti l'Italia ha mostrato un -0,4% a valore e un -1,4% a volume nei primi 6 mesi del 2023, Usa (-23,5% in valore) e Cile (-23,9% in valore) sembrano in caduta libera. Il calo interessa anche la Francia che segna un -6,1% a volume a fronte pero' di un +3,1% a valore.

Tuttavia, non ci sono solo ombre, ma anche opportunita' da cogliere. Secondo Nomisma, su un campione di consumatori italiani, nei prossimi 2-3 anni a crescere di piu' sul mercato domestico saranno in primis i vini con certificazione sostenibile (38%) e a marchio biologico (37%), seguiti da quelli prodotti da vitigni autoctoni (34%) e da piccoli produttori (32%). Mentre sui mercati internazionali i produttori italiani prevedono una crescita anche della domanda di vini a bassa gradazione alcolica sempre piu' richiesti dai consumatori esteri.

