Vino: nasce Polo Triveneto per 'tutela produttori e rafforzare credibilita' Doc'

In un territorio che copre il 30% imbottigliato nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - E' stato inaugurato il Polo Vitivinicolo del Triveneto a compimento di un progetto avviato oltre dieci anni fa da Triveneta Certificazioni, societa' nata da un accordo tra tre organismi di controllo - Ceviq, Siquria e Valoritalia - incaricata della certificazione della Doc Pinot Grigio Delle Venezie e dell'Igt Trevenezie. L'evento ha segnato l'apertura ufficiale della nuova sede di Triveneta Certificazioni. All'interno della struttura avranno un proprio spazio dedicato il Consorzio Pinot Grigio Doc Delle Venezie, il Consorzio Friuli Doc, il Consorzio Friuli Grave Doc e il Consorzio Prosecco Doc.

Il percorso, si legge in una nota, ha riunito enti di controllo e consorzi di tutela, con l'obiettivo di 'assicurare la conformita' ai disciplinari, tutelare i produttori, rafforzare la credibilita' delle denominazioni e offrire ai consumatori una garanzia concreta di autenticita', trasparenza e fiducia'. Il Polo rappresenta oggi una quota 'rilevantissima della produzione vinicola italiana certificata e svolge un'opera di presidio importante in un territorio che copre il 30% dell'imbottigliato nazionale, diventando quindi il piu' grande sistema coordinato di organismi di controllo e Consorzi del Paese e un modello di governance unico e replicabile'.

