Vino: nasce Collis Heritage, 100 mln ricavi tra Verona, Vicenza e Padova

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 21 dic - In Veneto nasce Collis Veneto Wine Group dalla fusione tra Cantine Riondo e Casa Vinicola Sartori 1898. Una realta' che partira' con un fatturato di circa 100 milioni di euro (somma dei fatturati di Casa Sartori e Cantine Riondo), 40 milioni di bottiglie e la presenza in 70 Paesi su tutti i canali di vendita. La nuova realta' ha all'attivo 140 persone e piu' di 100 agenti operativi nel mondo e si pone l'obiettivo di portare i principali brand a crescere commercialmente in tutto il Mondo.

Collis Heritage SpA gestira' la commercializzazione dei brand nel mondo. L'operazione si configura come una fusione per incorporazione all'interno di Collis Veneto Wine Group (che controllera' la newco con il 75% delle quote sociali). Tale operazione segna il completamento di un percorso di crescita ambizioso avviato 15 anni fa, che ha visto la Cooperativa veneta investire oltre 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni e che prevede nuovi importanti investimenti per oltre 50 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

Complessivamente Collis Veneto Wine Group, realta' tra le prime 10 in Italia per volumi prodotti e commercializzati, conta su 200 milioni di euro di ricavi, 6.000 ettari tra Verona, Vicenza e Padova, 2.000 famiglie produttrici, 75 mln di bottiglie 5 cantine e 3 centri di imbottigliamento, 32 wine shops in Italia.

I principali brand di Collis Heritage sono: Sartori di Verona, I Saltari, Mont'Albano, biologici dal 1985, Murari 1899, Casalforte, il Prosecco piu' venduto in Svezia e il piu' amato nei Paesi scandinavi e Riondo, tra i primi prosecchi in terra stelle strisce.La governance della newco vedra' alla presidenza Claudio Tamellini (gia' vice presidente di Collis Veneto Wine Group) e amministratore delegato Pierluigi Guarise (gia' Ad di Gruppo). La sede sara' a Negrar in Valpolicella (Vr) presso la storica Villa Maria.

