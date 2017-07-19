Vino: Mediobanca, in Italia il 66% patrimonio settore e' in mano alle famiglie

Board asciutti, poche donne e consiglieri senior (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - L'assetto proprietario del settore vinicolo italiano resta fortemente ancorato alla dimensione familiare: il 66% del patrimonio netto e' infatti detenuto da famiglie, quota che sale all'82% se si considerano anche le cooperative. Questi i dati contenuti nel rapporto dell'Area Studi Mediobanca sul vino.

Gli investitori finanziari partecipano al 10,2% dei mezzi propri: banche e assicurazioni per il 4,8% e fondi di private equity per il 3,6% del patrimonio netto. E' trascurabile il rapporto con i mercati finanziari: solo due societa' sono quotate all'AIM dal 2015 (Masi Agricola e IWB).

A livello di governance i board hanno perlopiu' compagini asciutte (l'87,4% dei CdA non supera i 5 componenti) e verticistiche (52% i casi in cui le deleghe operative sono concentrate nelle mani di un solo soggetto). La carica di amministratore unico (eta' media 65 anni) e quella di presidente (64 anni), anche associata a deleghe operative (62 anni), sono ricoperte da soggetti relativamente piu' anziani.

L'eta' media del consigliere e' di 55 anni. La presenza di donne nei board e' ridotta al 13,6% (25,2% nelle societa' non cooperative). Considerando la carica di presidente al 9,4% (15,3% tra le non cooperative).

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