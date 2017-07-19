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            Vino: Fontana, ecosistema che genera 14 mld fatturato ed eccezionale ambasciatore

            Presentato 'Vinitaly and the City-Sibari e Reggio Calabria' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - "Il settore vitivinicolo genera un fatturato di 14 miliardi di euro al netto dell'indotto, impegna 530mila imprese e da' lavoro a circa 870mila addetti. Il vino, inoltre, e' un eccezionale ambasciatore dell'italianita' all'estero". Lo ha evidenziato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione a Montecitorio di 'Vinitaly and the City - Sibari e Reggio Calabria'.

            "I protagonisti della filiera - ha tra l'altro osservato - hanno saputo adattarsi e rinnovarsi, dando prova di notevoli capacita'. Lungo questo percorso devono essere accompagnati con misure in grado di guidarli attraverso i cambiamenti del nostro tempo. Occorre continuare a sostenere questo ecosistema, come testimonia l'impegno di Veronafiere". E, ha sottolineato, "In questa direzione, 'Vinitaly and the City - Sibari e Reggio Calabria' intende promuovere e rendere omaggio a un segmento importante della nostra rinomata cultura enologica".

            Bof.

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