Vino: crescono fine wines italiani (+3,6%) nel 2023, rallentano i francesi (-3,3%)

I dati dell'Osservatorio eWibe (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - Nel 2023 il mercato dei vini pregiati in Italia e' cresciuto del 3,6%, un dato che si confronta con il rallentamento del mercato francese, che segna una flessione del -3,3%. A fronte di questi dati, complessivamente il mercato dei fine wines nel 2023 si chiude all'insegna della stabilita', con valori in linea con l'anno precedente (-0,1%). Un risultato che segue la significativa crescita registrata nel 2022 (+10,7%) e quella cumulata negli ultimi cinque anni durante i quali il mercato dei vini pregiati ha aumentato il proprio valore di oltre il 60%. I numeri arrivano dall'Osservatorio eWibe, che fotografa le principali tendenze in atto sul mercato dei vini da investimento grazie a indici, news e insight. Guardando alle singole regioni, sul podio italiano salgono, per il secondo anno consecutivo, Toscana (+3,4%) e Piemonte (+2,2%).

Il mercato italiano ha infatti beneficiato della commercializzazione di annate di eccellente qualita', come la 2019 e la 2020, che hanno saputo attrarre l'interesse precedentemente rivolto al mercato francese.

