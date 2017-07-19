Vino: Consorzio Valpolicella a Wine Paris (9-11 feb 2026) con 50 aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 9 feb - Tra oggi e il prossimo 11 febbraio il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella sara' presente, per la seconda volta consecutivamente, a Wine Paris con una delegazione di 50 aziende. La partecipazione collettiva delle aziende del consorzio cresce anche nelle dimensioni e raggiunge i 312 metri quadrati di superficie espositiva, il 24% in piu' rispetto all'edizione di debutto.

All'interno dello spazio istituzionale (Hall 5.1 - C103, corridoio A) saranno presenti 36 aziende con postazione dedicata, affiancate da altre 14 al banco degustazioni. La partecipazione del Consorzio rientra nel progetto europeo 'Quality Heritage of Europe' (QHE), in alleanza con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.

'Wine Paris e' un appuntamento di rilievo nel calendario fieristico internazionale del vino - commenta il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini -. La scorsa edizione ha permesso alle nostre aziende di sviluppare contatti mirati con importatori, buyer e stampa estera.

Quest'anno torniamo con una presenza piu' ampia e una rappresentanza ancora piu' articolata, per dare continuita' alle relazioni avviate e creare nuove occasioni di incontro per i produttori della denominazione'.

