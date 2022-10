Vino: Consorzio Asiago diventa partner Veronafiere per Vinitaly

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 12 ott - Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago annuncia la firma dell'accordo che vedra' il formaggio Asiago partner privilegiato di Veronafiere nei suoi piu' importanti eventi dedicati al vino: Wine2wine Business forum, Vinitaly & The City, OperaWine e Vinitaly.

Il formaggio veneto per eccellenza diventa quindi "official cheese" dei tre piu' prestigiosi eventi del vino promossi da Veronafiere e partner di Vinitaly 2023 a partire da Wine2wine Business forum, in programma il 7 e l'8 novembre 2022, Vinitaly & The City, dal 31 marzo al 3 aprile 2023, OperaWine, in calendario il primo aprile 2023 e Vinitaly, dal 2 al 5 aprile 2023 con una programmazione di esclusive masterclass dedicate al pairing dell'Asiago Dop.

