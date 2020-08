Vino: Con.Brunello Montalcino, Usa nostro principale sbocco, positiva notizia su dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ago - 'Il vino italiano che si salva dal nuovo round dei dazi aggiuntivi Usa e' certamente una gran bella notizia per tutto il Belpaese enologico e in particolare per Montalcino. Gli Stati Uniti non sono solo il principale mercato di sbocco al mondo per il Brunello con un'incidenza del 30% sulle esportazioni globali, ma anche uno dei simboli del made in Italy oltreoceano'. Lo ha detto oggi il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, a commento della decisione sul rinnovo dei dazi voluti dal rappresentante del Commercio americano (Ustr) nell'ambito dell'indagine Airbus

'Come Consorzio - ha aggiunto Bindocci - esprimiamo apprezzamento per il ruolo svolto dalla nostra diplomazia, dal Governo e dalle organizzazioni di settore per il risultato raggiunto. Un punto di ripartenza che mai come ora dovra' essere sostenuto con un'azione forte di promozione e presenza del nostro vino nel suo principale sbocco naturale'.

