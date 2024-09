Vino: Ca' Foscari, con cambiamenti climatici a rischio 1 dop su 3 in Europa

In Italia allarme per Trebbiano, Lambrusco, Prosecco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - Trebbiano d'Abruzzo, Lambrusco Mantovano ma anche Valdobbiadene Prosecco e Montepulciano d'Abruzzo. Ci sono alcune delle eccellenze italiane tra produzioni di vini Doc e Docg a rischio per i cambiamenti climatici. Uno studio pubblicato su Nature Ce coordinato dall'Universita' Ca' Foscari Venezia e da Eurac Research di Bolzano ha mappato la vulnerabilita' delle produzioni vitivinicole europee, tenendo in considerazione non solo gli scenari climatici, ma anche regolamentazioni e risorse socio-economiche in ogni regione viticola. Le denominazioni che assisteranno ai cambiamenti piu' rilevanti si trovano, oltre che in Italia, in Romania, Croazia, Bulgaria, e Ungheria. Aree con una forte influenza oceanica, come Portogallo o le Canarie, o situate a latitudini maggiori, come Belgio e Olanda, saranno esposte a cambiamenti minori. Il 5% delle regioni vinicole europee rischiano gli impatti piu' significativi nei prossimi decenni, tra questi l'area abruzzese e del mantovano, insieme alla Sierra de Salamanca in Spagna. Ma a rischio elevato sono il 25% delle regioni vinicole europee, arrivando a quasi una eccellenza su tre destinata a correre ai ripari. Incluse zone d'eccellenza come Cotes de Provence (Francia), Conegliano Valdobbiadene Prosecco (Italia), Alentejo (Portogallo) e Rioja (Spagna) e alcune denominazioni in Italia centrale come le Colli Maceratesi e le Colline Teramane.

ami

(RADIOCOR) 22-09-24 12:40:38 (0234)FOOD 5 NNNN