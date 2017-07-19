Vino: al via vendemmia Pinot Grigio Doc Delle Venezie, previsto aumento raccolta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Parte con prospettive positive la vendemmia del Pinot Grigio Doc Delle Venezie. La denominazione nordestina, unica per ampiezza e integrazione interregionale - che comprende i territori amministrativi delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento -, mostra segnali promettenti sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo. Le stime quantitative mostrano una leggera crescita rispetto alle due ultime annate piu' contenute, mentre il clima stabile previsto nei prossimi giorni dovrebbe favorire un positivo completamento della vendemmia, gia' avviata in alcune zone con un leggero anticipo rispetto al 2024.

