Vino: al via vendemmia Pinot Grigio Doc Delle Venezie, previsto aumento raccolta -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - In Friuli Venezia Giulia Matteo Lovo, presidente Assoenologi regionale, in una nota precisa che 'le aspettative sono molto buone: qualita' in crescita rispetto al 2024 e un aumento produttivo stimato tra il 5 e il 10%. Invece dal Trentino Furio Battelini, nuovo presidente Assoenologi regionale, commenta: 'Si prevede poco piu' del 5% rispetto al 2024, sebbene ancora sotto la media storica; qualitativamente si auspicano punte d'eccellenza. Possiamo dire che la nostra Regione e' apripista rispetto alle vinificazioni di Pinot Grigio a bassa gradazione alcolica, non solo sotto il cappello della Doc Delle Venezie'. Infine 'nel Veneto Orientale - spiega Michele Zanardo, presidente Assoenologi di zona -la quantita' si prevede in media, con qualita' in linea alla norma'.

Com-Pan

(RADIOCOR) 23-08-25 16:44:38 (0331) 5 NNNN