Vino: +0,4% vendite Asti Docg a 34,1 mln bottiglie in I semestre

Cresce il Moscato, frena lo Spumante. Usa primo mercato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Nel primo semestre 2024 l'Asti Docg ha registrato volumi sostanzialmente in linea con lo scorso anno pari a un imbottigliato di 43,5 milioni per effetto combinato di una contrazione dell'Asti Spumante (-6%, a 26,7 milioni di pezzi) e un sensibile incremento del Moscato d'Asti (+12%, 16,8 milioni di bottiglie), che riprende la propria corsa dopo le difficolta' dello scorso anno. Lo comunica il Consorzio Asti Docg. Crescono dello 0,4% le vendite complessive in Italia e all'estero per un equivalente di 34,1 milioni di bottiglie.

Nel dettaglio, l'Asti Spumante chiude il semestre a circa 22,1 milioni di bottiglie (-3,3%), con il Moscato d'Asti a +7,8 (11,9 milioni di bottiglie). La classifica per destinazione per entrambe le tipologie nella prima meta' dell'anno vede primeggiare la domanda statunitense (8 milioni di bottiglie, a -0,5% sul pari periodo 2023), seguita dalla Russia (6,55 milioni, +11%), poi Germania (2,8 milioni, -12,5%), Italia (2,5 milioni, -13%) e con la Gran Bretagna a chiudere la top 5 (2,45 milioni, +1%). A seguire, un pacchetto di mercati in significativo incremento, a partire dalla Polonia, a quasi 2 milioni di bottiglie e un balzo tendenziale del 55%, fino alla Corea del Sud (+28%) e alla Francia (+27%). Pressoche' stabili, a completare le prime 10 posizioni, la Cina (-2,7%) e la Grecia (+2,4%).

com-mar

(RADIOCOR) 08-09-24 12:42:58 (0239)FOOD 5 NNNN