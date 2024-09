Vino: +0,4% vendite Asti Docg a 34,1 mln bottiglie in I semestre -2

1,5 mln per promozione in mercati internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Sul fronte della promozione presso i mercati internazionali, quest'anno il Consorzio Asti Docg ha messo in campo progettualita' per 1,5 milioni di euro. Quattro i Paesi destinatari delle iniziative: Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Svizzera che per la denominazione valgono complessivamente un terzo del mercato. A livello geografico, per quanto riguarda l'Asti spumante il primo semestre ha segnato il sorpasso dell'Est Europa - Russia inclusa - sull'Europa occidentale. La domanda di Asti spumante vede infatti l'area orientale primeggiare con 10,1 milioni di bottiglie vendute a fronte di 8,6 milioni delle aree limitrofe del Vecchio Continente. Un risultato effetto dell'incremento in Russia (+11%), ma anche di gran parte dei Paesi dell'Europa Orientale, che hanno segnato aumenti record (+10%), con diversi Paesi in doppia cifra.

Giu' invece gli ordini dalle aree centrali e occidentali del Continente (-8,5%) soprattutto per effetto dei cali in Germania (-12%) e in Italia (-26%), dove i consumi rappresentano meno del 6% del totale. Per quanto riguarda il Moscato, cresce del 10% nelle Americhe a oltre 7 milioni di bottiglie. In crescita anche l'Asia (+6,5%) con due Paesi nella top five: la Cina (+14%) al quinto posto e la Corea del Sud (+28%) che con 687 mila bottiglie ordinate e' il terzo cliente al mondo per il vino dolce astigiano. Bene anche altri Paesi a forte potenziale, come Giappone, Singapore e Tailandia, che mitigano il calo di Taiwan, piazza strategica per il Moscato d'Asti. In Europa la variazione positiva piu' significativa arriva dall'Italia (1,2 milioni di bottiglie, a +8%), secondo mercato in assoluto. "La sfida ora - ha commentato in una nota Stefano Ricagno, presidente del Consorzio Asti Docg - e' mantenere la stabilita' riscontrata nei volumi senza scendere a compromessi sul valore, elemento fondamentale per l'equilibrio di una filiera composta da 50 case spumantistiche, 15 cantine cooperative e circa mille tra aziende viticole, vitivinicole e vinificatrici'.

com-mar

(RADIOCOR) 08-09-24 12:49:09 (0243)FOOD 5 NNNN