Vinitaly: presentata a New York la terza edizione del 26-27 ottobre 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 6 lug - Approda a New York City, nell'ambito del Tour Mondiale Vespucci e del programma delle celebrazioni ufficiali per il 250 anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti, la campagna di comunicazione e incoming di Vinitaly dedicata al mercato statunitense.

Tra gli obiettivi del presidio nel mercato che vale quasi 1/4 del totale export vinicolo italiano, la presentazione a circa 40 buyer selezionati dalle macroregioni del Nord America della terza edizione di Vinitaly.USA, in programma il 26 e 27 ottobre al Pier 36 di New York. A oggi, l'evento registra gia' 250 espositori rappresentativi dei principali territori e denominazioni e si avvia verso il sold out degli 11 mila metri quadrati espositivi disponibili. Hanno gia' aderito, infatti, i Consorzi di tutela Asti Docg, Brunello di Montalcino, Doc Sicilia, Prosecco Doc e Vini dell'Elba, oltre a Italia del Vino. Confermate anche le collettive regionali di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Sardegna, mentre altre importanti partecipazioni sono in fase di definizione. A queste si aggiunge una delegazione di 95 aziende organizzata da ITA-Italian Trade Agency.

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(RADIOCOR) 06-07-26 15:49:21 (0415) 5 NNNN