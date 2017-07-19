Vinitaly: inaugurata oggi a Shenzhen la 4a edizione di Wine To Asia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 14 mag - E' stata inaugurata oggi al Futian center di Shenzhen la 4a edizione di Wine To Asia, manifestazione realizzata da Veronafiere Asia Ltd.

Fino al 16 maggio sono oltre 400 gli espositori presenti, provenienti da piu' di 20 Paesi. Tra questi anche la delegazione italiana composta da 50 aziende di Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia, promossa in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency. Attesi circa 15mila operatori professionali da Singapore, Thailandia, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia, Taiwan e dall'area di Hong Kong e Macao, grazie a una campagna di incoming specificamente rivolta a buyer, operatori horeca e ai principali importatori dell'area asiatica come Zefiro, KC, All in Wine, GVS, Globally e Green Magnolia, gia' accreditati. Secondo le analisi dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly, i buyer asiatici dovrebbero tornare ad acquistare con un aumento previsto degli ordini di vino dello 0,5% annuo da qui al 2029.

"Wine To Asia - ha sottolineato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - rappresenta oggi il punto di riferimento per il mercato cinese e dei principali paesi del Sud-Est asiatico, aree oggi decisive per le prospettive di crescita del vino made in Italy". Nel corso della cerimonia di apertura della rassegna, oltre all'intervento del presidente di Veronafiere, si sono registrati gli interventi dell'ambasciatore d'Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, del presidente di Ita-Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, e il saluto di Haobo Yang, vicedirettrice del Ccpit Shenzhen, il massimo organismo per il commercio del paese e dell'area metropolitana che conta quasi 80 milioni di abitanti.

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(RADIOCOR) 14-05-26 11:36:51 (0300) 5 NNNN