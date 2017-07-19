Vinitaly: gia' oltre 400 buyer previsti a un mese dall'evento in Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 set - Sono gia' oltre 400 i buyer registrati alla terza edizione di Vinitaly.USA in programma a New York il 26 e 27 ottobre al Pier 36, il grande centro polifunzionale nel Lower East Side di Manhattan, affacciato sull'East River.

Sul fronte dell'offerta, gli 11mila metri quadrati di superficie espositiva del Pier 36 sono ufficialmente esauriti. Grazie anche a Ita Agency, infatti, il contingente Made in Italy, tra aziende, collettive regionali e associative (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Umbria, Enoteca Regionale dell'Emilia-Romagna, Italia del Vino, Cooperativa produttori vitivinicoli di Matelica) e consorzi (Asti Docg, Brunello di Montalcino, Prosecco Doc, Vini dell'Elba, Vini Lugana Doc e Vini delle Venezie Doc) e' salito a 300 espositori che a New York presenteranno circa 2500 etichette. In calendario il 26 e 27 ottobre anche un carnet di iniziative firmate Sol Expo per valorizzare l'olio Evo italiano e offrire ai produttori un presidio soprattutto sul canale Horeca e Vinitaly Tourism, il format di Veronafiere dedicato alla promozione dell'enoturismo italiano.

"Il nostro obiettivo e' offrire alle imprese italiane occasioni concrete per consolidare la propria presenza, avviare nuove relazioni commerciali e raggiungere ulteriori canali di vendita negli Stati Uniti, che restano il primo mercato extra-Ue per il nostro vino anche nell'attuale congiuntura - commenta il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo -. Gli oltre 400 buyer gia' registrati, a piu' di un mese dall'evento, rappresentano un primo risultato significativo, non soltanto in termini quantitativi. Tra loro figurano infatti numerosi professionisti della domanda che si avvicinano per la prima volta al vino italiano'.

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