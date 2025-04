Vinitaly: Coldiretti, con Italia senza vigne in degrado area grande come il Friuli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 apr - La perdita di un simile patrimonio agricolo aprirebbe la strada a fenomeni di degrado del territorio, dissesto idrogeologico e cementificazione incontrollata. Molti vigneti italiani sorgono, infatti, in aree collinari, dove il terreno e' naturalmente piu' esposto a fenomeni erosivi. La presenza delle viti contribuisce a stabilizzare i suoli, riducendo il rischio di frane e smottamenti. Senza questi impianti, vaste aree del territorio nazionale potrebbero trovarsi esposte a una maggiore vulnerabilita' ambientale. La cementificazione avrebbe un impatto negativo anche sul clima e sulla biodiversita'. La perdita di questi terreni agricoli significherebbe inoltre un aumento delle superfici impermeabilizzate, con gravi conseguenze sull'equilibrio idrogeologico del Paese. Oltre agli effetti ambientali, la scomparsa dei vigneti rappresenterebbe un colpo durissimo per l'economia italiana con il settore vinicolo che rappresenta un traino fondamentale per l'export e per il turismo enogastronomico. Il fatturato del vino italiano, ricorda Coldiretti, ammonta a 14,5 miliardi di euro, con 241mila imprese viticole e 1,3 milioni di persone impegnate direttamente nei campi, nelle cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attivita' collegate. Ma il vino rappresenta anche la prima voce dell'export tricolore e nel 2024 ha superato il valore record di 8,1 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023 secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat.

