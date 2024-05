Viminale: intesa con Enac per uso droni Forze polizia per gestione ordine pubblico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Consentire alle Forze di polizia di utilizzare aeromobili a pilotaggio remoto (droni) da impiegare nel controllo del territorio, nella gestione dell'ordine pubblico, nel contrasto al terrorismo e nella prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale. E' questo, si legge in una nota, l'obiettivo conseguito grazie alla stipula, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, di un protocollo d'intesa fra il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e il Direttore Generale dell'Enac Alessio Quaranta, d'intesa con i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'intesa, firmata oggi al Viminale, disciplina in particolare le modalita' di impiego dei droni in relazione ai diversi scenari operativi, concordati con Enac, e individua le caratteristiche tecniche che dovranno possedere i velivoli in funzione delle differenti operazioni in cui verranno impiegate.

