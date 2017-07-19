Dati
            Notizie Radiocor

            Vietnam: 250mila persone evacuate per avvicinarsi tifone Bualoi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - Il Vietnam ha evacuato migliaia di persone dalle province centrali e settentrionali a causa dell'avvicinarsi del tifone Bualoi, piu' rapido del previsto. Il paese prevede di evacuare piu' di 250mila persone in vista del tifone che dovrebbe colpire la regione centrale produttrice di acciaio. Si prevede che il tifone portera' forti venti, mareggiate e forti piogge, sollevando preoccupazioni per inondazioni improvvise e frane.

            Bualoi ha gia' causato almeno 20 morti nelle Filippine da venerdi', principalmente per annegamenti e caduta di alberi.

            Le autorita' vietnamite hanno bloccato i pescherecci e sospeso le operazioni in quattro aeroporti costieri.

