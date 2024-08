Videogiochi: cinese 'Black Myth' raggiunge 10 mln copie vendute in 3 giorni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ago - Il videogioco d'azione 'Black Myth: Wukong', gia' acclamato come uno dei giochi di maggior successo in Cina, ha toccato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo lancio martedi'. Si tratta di uno dei migliori debutti del settore, che rende il videogame uno dei piu' popolari della storia della Cina. Prima aveva raggiunto un risultato simile solo 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', uscito a maggio 2023 e diventato uno dei giochi piu' venduti della saga, secondo Nintendo. 'Black Myth', basato sul romanzo cinese del XVI secolo 'Viaggio in Occidente', e' co-pubblicato da Hero Games. E' considerato il primo titolo 'Tripla A' sviluppato in Cina, ovvero un gioco indipendente a grande budget.

Tuttavia, e' anche al centro di una vicenda controversa, dal momento che i produttori avrebbero chiesto agli streamer stranieri che lo hanno provato di non parlare di politica, femminismo o di argomenti come il Covid 19.

