Vicenzaoro: Urso (Mimit), Vicenza si conferma capitale mondiale gioiello

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vicenza 4 set - "Vicenza si conferma capitale mondiale del gioiello". A dirlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo messaggio inaugurale per il primo giorno di Vicenzaoro September 2026. "In un contesto di eleganza ed eccellenza, caratteristiche tipiche del Made in Italy, questo hub internazionale B2B offre spazio a ogni segmento del comparto - ha detto Urso - dall'alta gioielleria alla produzione unbranded, dalle pietre preziose alle tecnologie piu' innovative per l'industria, confermando Vicenza come capitale mondiale del gioiello. L'edizione 2026 segna un momento particolarmente significativo, con l'inaugurazione del nuovo padiglione del quartiere fieristico: 23.000 metri quadrati progettati secondo i piu' alti criteri di sostenibilita', in grado di coniugare innovazione e attenzione per l'ambiente, come da sempre accade anche nell'arte orafa italiana".

Alla cerimonia di apertura della manifestazione, dopo i saluti del presidente di IEG Maurizio Ermeti, sono intervenuti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, la presidente di Federorafi Confindustria Maria Cristina Squarcialupi, il vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni - direttore centrale per il Sistema Italia e gli investimenti del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Fabrizio Lobasso, il presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, la senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Marco Zecchinato, assessore alla Cooperazione interregionale, Governo del territorio e Infrastrutture della Regione Veneto.

Un'edizione da record anche in termini numerici: 1.300 i brand provenienti da 40 Paesi il 45% dei quali provenienti dall'estero, 910 buyer provenienti da 73 Paesi, l'80% in partnership con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e ICE Agenzia (+33% rispetto a settembre 2025).

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(RADIOCOR) 04-09-26 16:30:14 (0452) 5 NNNN